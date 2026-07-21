EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 75,89 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auch wenn es leicht unter den Markterwartungen ausgefallen sei, belege das organische Wachstum im zweiten Quartal ein robustes, hohes Wachstum, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bereinigte Marge im ersten Halbjahr sei beruhigend./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
168,60 €
|Abst. Kursziel*:
48,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
170,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,71%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
232,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|21:26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|21:26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|21:26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|02.07.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|21:26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|24.06.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG