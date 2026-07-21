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ISIN FR0000121667

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Symbol ESLOF

Jefferies & Company Inc.

EssilorLuxottica Buy

21:26 Uhr
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
170,40 EUR 4,05 EUR 2,43%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auch wenn es leicht unter den Markterwartungen ausgefallen sei, belege das organische Wachstum im zweiten Quartal ein robustes, hohes Wachstum, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bereinigte Marge im ersten Halbjahr sei beruhigend./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
168,60 €		 Abst. Kursziel*:
48,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
170,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,71%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

21:26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
21:26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
21:26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
22.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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