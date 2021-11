Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 193,10 EUR

-0,12% Charts

News

Analysen

EssilorLuxottica 193,10 EUR -0,12% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einem Gespräch mit einem China-Manager über die Perspektiven in Fernost auf "Buy" mit einem Kursziel von 187 Euro belassen. Der Löwenanteil chinesischer Kinder sei kurzsichtig, dies werde bislang aber nur in sechs Prozent der Fälle behandelt, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Montag vorliegenden Studie. Daraus resultiere ein verzehnfachtes Wachstumspotenzial./tih/ajx