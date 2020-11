Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 120,05 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. In einer am am Freitag vorliegenden Studie nahmen die Analysten die Aktie des Brillenkonzerns auf die Liste "European Recovery Ideas" auf. Mit dieser identifizieren die RBC-Experten jene europäischen dividendenstarken Unternehmen, die aus ihrer Sicht Anlegern gute Chancen auf Wertzuwachs versprechen. An EssilorLuxottica loben die Experten unter anderem die voranschreitende Integration zweiter fusionierter Unternehmen./tav/tih