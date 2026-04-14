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Marktkap. 94,77 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
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WKN 863195

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Symbol ESLOF

Bernstein Research

EssilorLuxottica Market-Perform

11:36 Uhr
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
211,70 EUR 6,70 EUR 3,27%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Investoren nähmen den Luxusgütersektor aufgrund der schleppenden China-Nachfrage und des Nahost-Konflikts wieder genauer unter die Lupe, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Qualitätswerten zählt der Experte Hermes und Richemont, Dynamikpotenzial sieht er unter anderem bei LVMH und EssilorLuxottica./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
211,60 €		 Abst. Kursziel*:
18,15%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
211,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,09%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
304,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

11:36 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
14.04.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
09.04.26 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.04.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
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