DAX 24.413 -1,2%ESt50 5.977 -1,3%MSCI World 4.633 -0,4%Top 10 Crypto 9,7125 +3,4%Nas 24.328 -0,6%Bitcoin 64.067 +1,8%Euro 1,1783 +0,4%Öl 95,52 +3,4%Gold 4.805 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 ITM Power A0B57L Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Wall Street stabil -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Psychedelika-Aktie, NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Psychedelika-Aktien explodieren: Trumps Verfügung beflügelt COMPASS Pathways, ATAIBECKLEY und Co. Psychedelika-Aktien explodieren: Trumps Verfügung beflügelt COMPASS Pathways, ATAIBECKLEY und Co.
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagnachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagnachmittag entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
207,20 EUR -7,60 EUR -3,54 %
STU
189,69 CHF -8,84 CHF -4,45 %
BRX
Marktkap. 99,91 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

Bernstein Research

EssilorLuxottica Market-Perform

16:06 Uhr
EssilorLuxottica Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 250 auf 185 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. In den vergangenen zwei Jahren sei es die vorherrschende Meinung gewesen, dass der Brillenkonzern im Bereich der intelligenten Brillen über Wachstumschancen verfüge, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie. Er teile diese Vision nicht, denn als Marktführer im traditionellen Brillengeschäft habe das Unternehmen in Zeiten der Umwälzung viel zu verlieren. Solca reduzierte den Bewertungsmultiplikator./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
208,10 €		 Abst. Kursziel*:
-11,10%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
207,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,71%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
295,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

16:06 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
17.04.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
14.04.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
09.04.26 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

RSS Feed
