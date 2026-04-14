NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 250 auf 185 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. In den vergangenen zwei Jahren sei es die vorherrschende Meinung gewesen, dass der Brillenkonzern im Bereich der intelligenten Brillen über Wachstumschancen verfüge, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie. Er teile diese Vision nicht, denn als Marktführer im traditionellen Brillengeschäft habe das Unternehmen in Zeiten der Umwälzung viel zu verlieren. Solca reduzierte den Bewertungsmultiplikator./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
208,10 €
|Abst. Kursziel*:
-11,10%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
207,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,71%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
295,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|16:06
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|14.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
