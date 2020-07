Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 117,60 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 105 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Corona-Krise dürfte im ersten Halbjahr des Brillenherstellers merkliche Bremsspuren hinterlassen haben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte es im zweiten Halbjahr zu einer graduellen Erholung kommen, wobei das Kurspotenzial aber überschaubar sei./mf/mis