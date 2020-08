Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 110,50 EUR

-0,76% Charts

News

Analysen

EssilorLuxottica 110,50 EUR -0,76% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 120 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Brillenkonzern etwas gesenkt, um die Halbjahreszahlen und Wechselkursentwicklungen widerzuspiegeln, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/bek