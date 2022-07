Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 154,35 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania lobte in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung das starke Zahlenwerk des Luxusbrillen-Herstellers für das zweite Quartal. Besonders positiv habe die Bruttomarge überrascht./ck/ajx