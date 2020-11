MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Der Nettogewinn des Spezialchemiekonzerns sei 28 Prozent besser als erwartet ausgefallen und der freie Mittelzufluss sei stark gewesen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letzteres scheine sich in der zweiten Jahreshälfte fortzusetzen./edh/mis