ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Geoff Haire am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht zum ersten Quartal. Der Fokus richte sich nun auf den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche./ag/jha