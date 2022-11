HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen von 25,20 auf 25,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe ein robustes drittes Quartal hinter sich - trotz größer werdenden Gegenwinds, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Evonik sei dazu in der Lage gewesen, höhere variable Kosten an die Kunden weiterzugeben. Er passte scheine Schätzungen etwas an./tih/mis