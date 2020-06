FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Evotec auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Diabetestherapie mit Stammzellen könnte für den Wirkstoffforscher ein "Game Changer" werden, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl eine Markteinführung wohl noch mehrere Jahre entfernt sei, sollten Anleger dem bereits jetzt einen bedeutenden Wert beimessen. Die gemeinsam mit Sanofi entwickelte Therapie sei einer der attraktivsten Vermögenswerte in der Pipeline von Evotec./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 02:03 / GMT



