FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 33 auf 30 Euro gesenkt. Analyst Falko Friedrichs verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf, dass die Aktie des Wirkstoffforschers deutlich gefallen ist, seitdem Bayer im Februar die klinische Entwicklung des Evotec-Produktkandidaten Eliapixant eingestellt hatte. Damit werde nicht nur Eliapixant, sondern die gesamte Palette von etwa 180 möglichen Kooperations-Kandidaten ausgepreist. Anlegern biete sich somit aber eine einzigartige Investmentgelegenheit. In den Wochen nach der Bayer-Mitteilung hatte sich der Kurs in der Spitze fast halbiert./gl/edh