HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Situation rund um die sogenannten Meilensteinzahlungen dürfte sich verbessern und diese in der Zukunft verlässlicher werden, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek