NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Biotech-Konzern wolle von seinem Geschäft mit Präzisionstechnologien in der Medikamentenforschung als Partner von Pharmaunternehmen mittelfristig stark profitieren, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/gl