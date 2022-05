NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Diabetes-Allianz mit Sernova sei langfristig positiv für Evotec Innovate, schrieb Analystin Zoe Karamanoli am Dienstag in einer ersten Reaktion./ag/bek