NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Besichtigung von Produktionsstätten des Wirkstoffforschers im US-amerikanischen Redmond sei beeindruckend gewesen und habe ihr Vertrauen in den differenzierten Produktionsansatz der Hamburger bestärkt, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mis