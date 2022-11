NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Diese lägen unter den Erwartungen, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer ersten Reaktion am Mittwoch. So liege der bereinigte operative Gewinn um zehn Prozent unter der Konsensschätzung. Das habe an geringeren Beiträgen von sogenannten Meilensteinzahlungen gelegen, die aber im vierten Quartal anfallen dürften./bek/gl