NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Evotec nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Zahlen seien stark gewesen, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wechselkurseffekte belasteten aber den Ausblick des Entwicklers von Wirkstoffen für die Pharmaindustrie und Biotechnologieunternehmen./bek/ck