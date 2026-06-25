DAX 24.682 -1,3%ESt50 6.224 -0,7%MSCI World 4.755 +0,0%Top 10 Crypto 7,8000 +2,1%Nas 25.400 +0,2%Bitcoin 52.934 +0,7%Euro 1,1407 +0,3%Öl 71,90 -3,9%Gold 4.086 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
KI-Sorgen kehren vor dem Wochenende zurück: DAX gerät nach Kursbeben in Asien unter Druck KI-Sorgen kehren vor dem Wochenende zurück: DAX gerät nach Kursbeben in Asien unter Druck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FedEx Aktie

Kaufen
Verkaufen
FedEx Aktien-Sparplan
283,20 EUR -5,00 EUR -1,73 %
STU
323,91 USD -5,43 USD -1,65 %
BTT
finanzen.net zero
FedEx jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 66,45 Mrd. EUR

KGV 22,20 Div. Rendite 1,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 912029

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US31428X1063

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FDX

JP Morgan Chase & Co.

FedEx Overweight

16:26 Uhr
FedEx Overweight
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
283,20 EUR -5,00 EUR -1,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 460 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Brian Ossenbeck ging am Freitag auf die ersten eigenständigen Zahlen der abgespaltenen Frachtsparte FedEx Freight und die anschließende Telefonkonferenz ein. Das Geschäftsjahr 2026 sei letztlich besser als erwartet gelaufen. Es bedürfe jedoch noch einiger Klärung hinsichtlich der Kosten und der Margen in der siebenmonatigen Übergangszeit zwischen Anfang Juni und Ende Dezember./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 01:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 01:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Overweight

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 460,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 325,74		 Abst. Kursziel*:
41,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 323,91		 Abst. Kursziel aktuell:
42,01%
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 412,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

16:26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 FedEx Buy UBS AG
01.06.26 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.05.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

TraderFox Aktien on Fire FedEx Freight – Frisch abgespaltener Logistik-Riese übertrifft im Debüt, doch die Aktie bleibt cool! FedEx Freight – Frisch abgespaltener Logistik-Riese übertrifft im Debüt, doch die Aktie bleibt cool!
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx legt am Abend zu
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx schiebt sich am Nachmittag vor
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net FedEx: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx FedEx-Aktie trotz Margenenttäuschung stabil: Logistikkonzern erwartet nach starkem Geschäftsjahr weiteres Wachstum
dpa-afx DHL-Aktie stemmt sich gegen den Trend: Gesunkene Profitabilität der Konkurrenz belastet nur wenig
dpa-afx ROUNDUP: Fedex erwartet 2026 mehr Gewinn - Margendruck belastet Aktie
TraderFox Kursrutsch trotz Rekordquartal! FedEx-Aktie verliert nach der Abspaltung von FedEx Freight!
Benzinga These Analysts Cut Their Forecasts On FedEx After Q4 Results
Benzinga FedEx Reports Q4 Double Beat, Completes Freight Spin-Off — Stock Falls Anyway
Benzinga FedEx, Cerebras Systems And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday’s Pre-Market Session
Benzinga How FedEx Turned Tariff Turbulence Into A Double-Digit Export Growth Story
Benzinga Micron, FedEx And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday
Benzinga Cerebras Systems, FedEx, Atlantic International, Backblaze And Tesla: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Zacks FedEx (FDX) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Benzinga FedEx Q4 2026 Earnings Call Transcript
RSS Feed
FedEx Corp. zu myNews hinzufügen