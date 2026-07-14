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ISIN NL0011585146

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Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Buy

08:01 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
321,85 EUR -1,45 EUR -0,45%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen Ferrari am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Sie sehen im Unternehmen einen "konkurrenzlosen Luxus-Infrastruktur-Player", der sich dank seines ultrareichen Kundenstamms immer besser von der allgemeinen Autokonjunktur abkoppeln kann./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
323,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
321,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,07%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
396,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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