Ferrari Aktie
Marktkap. 60,25 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 380 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer halte seine Versprechen, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal habe die Bedeutung des Produkt- und Preismixes unterstrichen. Er selbst hob seine Schätzungen wegen des Preis-Rückenwinds an./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
346,15 €
|Abst. Kursziel*:
15,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
343,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,35%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
399,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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