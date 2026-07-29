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ISIN NL0011585146

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Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Buy

20:11 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
343,80 EUR 7,80 EUR 2,32%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 380 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer halte seine Versprechen, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal habe die Bedeutung des Produkt- und Preismixes unterstrichen. Er selbst hob seine Schätzungen wegen des Preis-Rückenwinds an./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
346,15 €		 Abst. Kursziel*:
15,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
343,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,35%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
399,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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