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Goldman Sachs Group Inc.

flatexDEGIRO Buy

14:56 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 47 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers sieht Spielraum für den Gewinnkonsens für das zweite Quartal im hohen einstelligen Prozentbereich, wie er am Dienstag schrieb. Er wies diesbezüglich auf starke Kapitalmarkttrends hin. Der Juni sei besser gelaufen, als es die Erwartungen an das zweite Quartal insgesamt einkalkuliert hätten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,24 €		 Abst. Kursziel*:
31,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,61%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

14:56 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
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15.06.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.06.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
09.06.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Oliver Behrens, buy
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