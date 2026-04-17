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Symbol FSNUF

Deutsche Bank AG

Fresenius SECo Buy

10:56 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
43,83 EUR -0,72 EUR -1,62%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger dürften solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er kalkuliert mit einem organischen Umsatzwachstum von 5 Prozent und einer währungsbereinigten Ergebnissteigerung um 6 Prozent./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,39 €		 Abst. Kursziel*:
28,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,05%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

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13.03.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.03.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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