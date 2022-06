Lufthansa Technik erwartet weitere Umrüstungsaufträge. Airbus und Linde kündigen Zusammenarbeit bei Wasserstoff-Versorgung an Flughäfen an. Monte Paschi will milliardenschwere Kapitalerhöhung durchsetzen. Polymetal stößt beim Verkauf von russischem Gold und Silber auf Probleme. JPMorgan senkt Bewertung für Aroundtown.