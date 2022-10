MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fuchs Petrolub nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Mit Blick auf die Nachfrage gebe es im vierten Quartal soweit keine Eintrübung im Vergleich zum dritten und auch das hohe Preisniveau habe sich im Schlussviertel bislang gehalten, schrieb Analyst Markus Mayer in s einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe sich in seiner positiven Einschätzung und jüngsten Hochstufung der Aktie des Schmierstoffherstellers bestätigt./ck/edh