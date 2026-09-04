FUCHS Aktie
Marktkap. 5,13 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
AI Analyse
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Angelina Glazova passte am Montag ihr Bewertungsmodell für den Schmierstoffhersteller an die jüngsten Markt- und Wechselkursentwicklungen an. Mit Blick auf die anstehenden Drittquartalszahlen sieht sie das Unternehmen auf Kurs in Richtung des oberen Endes der Jahreszielspannen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Overweight
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,58 €
|Abst. Kursziel*:
15,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
42,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,00%
|
Analyst Name:
Angelina Glazova
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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