JP Morgan Chase & Co.

FUCHS SE VZ Overweight

08:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Angelina Glazova passte am Montag ihr Bewertungsmodell für den Schmierstoffhersteller an die jüngsten Markt- und Wechselkursentwicklungen an. Mit Blick auf die anstehenden Drittquartalszahlen sieht sie das Unternehmen auf Kurs in Richtung des oberen Endes der Jahreszielspannen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB