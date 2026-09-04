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Symbol FUPPF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

FUCHS SE VZ Overweight

08:26 Uhr
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
42,24 EUR -0,12 EUR -0,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Angelina Glazova passte am Montag ihr Bewertungsmodell für den Schmierstoffhersteller an die jüngsten Markt- und Wechselkursentwicklungen an. Mit Blick auf die anstehenden Drittquartalszahlen sieht sie das Unternehmen auf Kurs in Richtung des oberen Endes der Jahreszielspannen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,58 €		 Abst. Kursziel*:
15,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,00%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

08:26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 FUCHS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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