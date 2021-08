Aktie in diesem Artikel GEA 38,31 EUR

0,79% Charts

News

Analysen

GEA 38,31 EUR 0,79% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Gea vor endgültigen Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Peter Rothenaicher kündigte nach den Eckdaten des Anlagenherstellers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein höheres Kursziel für die Aktien an nach einer Neuberechnung der Schätzungen./bek/ag