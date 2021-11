Aktie in diesem Artikel GEA 44,42 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Gea nach Zahlen für das dritte Quartal von 35 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer mache angesichts eines weiteren guten Quartals Fortschritte, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konzern sei mit Blick auf 2022 in einer guten Position./mis/jha/