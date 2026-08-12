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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

GEA Neutral

14:06 Uhr
GEA Neutral
Aktie in diesem Artikel
GEA
65,15 EUR 0,50 EUR 0,77%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht des Anlagenbauers an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 17:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Neutral

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
61,80 €		 Abst. Kursziel*:
3,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
65,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,77%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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