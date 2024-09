RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Ungewissheit über den Konjunkturzyklus habe die Aussagen von Investitionsgüter-Unternehmen zum Ausblick auf das zweite Halbjahr bestimmt, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er rechnet in der zweiten Jahreshälfte nur mit moderatem Wachstum im Sektor, da sich die Nachfrage teilweise ins Jahr 2025 verschiebe. Den Fokus legt er auf Papiere mit attraktiver Bewertung. Dazu zählten Siemens, Metso, Daimler Truck, SKF, IMI, Weir und TT Electronics./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 21:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2024 / 00:45 / EDT

