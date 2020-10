NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Gea von 25 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die starke Ausrichtung des Anlagenbauers auf den Nahrungsmittel- und Pharmasektor zahle sich derzeit aus, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie sei im Sektorvergleich günstig./mf/mis