FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1350 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen auf den ersten Blick klar übertroffen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wirkliche Qualität der Zahlen sei aber letztlich nicht ganz so gut gewesen./ag/ajx