Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,56 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
AI Analyse
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
254,20 €
|Abst. Kursziel*:
41,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
255,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,07%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|14:01
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|14:01
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|14:01
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.