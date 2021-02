Aktie in diesem Artikel HelloFresh 73,95 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 60 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Bei dem Kochboxenversender sei ein abruptes Ende der Covid-19-Sonderkonjunktur derzeit nicht in Sicht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Trend zu mehr Heimarbeit (und damit häufigeren Mahlzeiten zu Hause) sowie die Erkenntnis, dass Kochboxen etwa in puncto Zeitersparnis einen Mehrwert schafften, du?rften auch nach dem Ende der Pandemie für Wachstumsimpulse sorgen./la/edh