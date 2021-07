Aktie in diesem Artikel HelloFresh 81,96 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 85 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Julien Roch in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medien- und Internetbranche. Vom Kochboxenanbieter erwartet er ein recht starkes zweites Quartal angesichts der Lockdown-Maßnahmen in vielen Zielmärkten./ag