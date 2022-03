Aktie in diesem Artikel HelloFresh 44,29 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh von 44 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen hätten seine Sorgen hinsichtlich der Entwicklung des Kochboxen-Anbieters untermauert, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kundenzahlen seien - vor allem in den USA - schwach. Zudem bleibe der Druck auf die Margen hoch angesichts der Inflation und zeitlich schlecht gewählter Investitionen in Wachstum./mis/bek