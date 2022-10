Aktie in diesem Artikel HelloFresh 21,97 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Analyst William Woods rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer lahmenden Nachfrage nach den Kochboxen des Unternehmens. Dies sollte aber auch nicht überraschen und damit auch kein großer negativer Kurstreiber für die Aktie werden./tih/mis