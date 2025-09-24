Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 22,65 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 143 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis der Schweden im dritten Quartal sei ziemlich imposant, schrieb James Grzinic am Donnerstag. Dies sei vor allem der Bruttomarge zu verdanken./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
143,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
156,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
-8,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
156,00 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,33%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,63 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
