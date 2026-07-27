Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 173,92 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1900 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns sei im zweiten Quartal wie erwartet ausgefallen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechend wenig dürfte sich an den Konsensschätzungen ändern./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
1.900,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.477,50 €
|Abst. Kursziel*:
28,60%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.512,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,66%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.964,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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