RBC Capital Markets

Hermès (Hermes International) Outperform

15:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1900 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns sei im zweiten Quartal wie erwartet ausgefallen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechend wenig dürfte sich an den Konsensschätzungen ändern./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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