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Symbol HOCFF

Jefferies & Company Inc.

HOCHTIEF Hold

12:06 Uhr
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
432,80 EUR 4,80 EUR 1,12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 508 auf 493 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der großen Nachfrage nach Rechenzentren hätten die Ertragskennziffern des Baukonzerns seine Schätzungen erneut übertroffen, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe die sich verschlechternde Stimmung im Bereich Künstliche Intelligenz zu einer Abwertung des gesamten Sektors geführt. Entsprechend habe er sein Kursziel gesenkt./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
493,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
433,20 €		 Abst. Kursziel*:
13,80%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
432,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,91%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
494,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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