HOCHTIEF Aktie
Marktkap. 32,67 Mrd. EURKGV 28,10 Div. Rendite 1,96%
WKN 607000
ISIN DE0006070006
Symbol HOCFF
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 508 auf 493 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der großen Nachfrage nach Rechenzentren hätten die Ertragskennziffern des Baukonzerns seine Schätzungen erneut übertroffen, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe die sich verschlechternde Stimmung im Bereich Künstliche Intelligenz zu einer Abwertung des gesamten Sektors geführt. Entsprechend habe er sein Kursziel gesenkt./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold
|Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
493,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
433,20 €
|Abst. Kursziel*:
13,80%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
432,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,91%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
494,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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