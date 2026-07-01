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Symbol HBCYF

JP Morgan Chase & Co.

HSBC Neutral

10:26 Uhr
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
17,60 EUR 0,25 EUR 1,43%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC vor Zahlen zum zweiten Quartal von 1370 auf 1380 Pence moderat angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alles in allem stimmten die Entwicklung auf den asiatischen Märkten und ein stabiles Zinsumfeld zuversichtlich für HSBC und Standard Chartered, schrieb Kian Abouhossein in einem Ausblick am Dienstag. Er erhöhte für HSBC die Annahmen für das Ergebnis je Aktie im Zeitraum 2026 bis 2028 um jeweils rund zwei Prozent./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,80 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
14,87 £		 Abst. Kursziel*:
-7,21%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

10:26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
22.05.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
12.05.26 HSBC Overweight Barclays Capital
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