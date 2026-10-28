HSBC Aktie
Marktkap. 265,63 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
AI Analyse
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Analyst Kian Abouhossein aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen der Großbank seine Schätzungen. Beim Gewinn je Aktie geht er bis 2028 wegen eines niedrigeren Zinsüberschusses nun von jährlich 2 bis 3 Prozent weniger aus./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,50 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
12,93 £
|Abst. Kursziel*:
12,18%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,84 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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