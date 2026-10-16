Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 137,79 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
AI Analyse
Iberdrola SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Zahlenwerk des spanischen Energieversorgers sei insgesamt gut ausgefallen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der angehobene Jahresausblick sei vom Markt erwartet worden./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
21,37 €
|Abst. Kursziel*:
-15,77%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
21,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,28%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|17:31
|Iberdrola SA Halten
|DZ BANK
|14:21
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|Bernstein Research
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|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:31
|Iberdrola SA Halten
|DZ BANK
|14:21
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|14:16
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Iberdrola SA Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola SA Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|17:31
|Iberdrola SA Halten
|DZ BANK
|14:21
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|14:16
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets