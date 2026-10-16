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Iberdrola SA Aktie

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21,50 EUR +0,51 EUR +2,43 %
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21,40 EUR +0,37 EUR +1,76 %
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Marktkap. 137,79 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
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WKN A0M46B

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ISIN ES0144580Y14

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Symbol IBDSF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Iberdrola SA Neutral

14:16 Uhr
Iberdrola SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
21,50 EUR 0,51 EUR 2,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Zahlenwerk des spanischen Energieversorgers sei insgesamt gut ausgefallen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der angehobene Jahresausblick sei vom Markt erwartet worden./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
21,37 €		 Abst. Kursziel*:
-15,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
21,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,28%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17:31 Iberdrola SA Halten DZ BANK
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14:16 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
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