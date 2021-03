NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen von 31,00 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Anleger hätten bei dem Textilhändler - in Erwartung eines mittelfristig vielversprechenden Anlagehintergrunds - über das schwache vierte Quartal hinweg gesehen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Inditex weite seinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz aus./tih/edh