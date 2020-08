NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. "Über den Schätzungen in jeder Hinsicht", schrieb Analyst Mark Li in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung zu den Zahlen des Halbleiterherstellers. Auch der Ausblick sei besser als erwartet gewesen./mf/bek