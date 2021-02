FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ING nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 10,00 auf 10,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank habe gut abgeschnitten, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch wichtiger als das überraschend hohe Vorsteuerergebnis seien der ebenfalls besser als erwartete Zinsüberschuss und die höheren Bankgebühren. Goy hob seine Schätzungen an und hält die Aktie weiterhin für sehr attraktiv bewertet und für einen "Top Pick" unter Europas Bankentiteln./gl/edh