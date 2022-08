ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal von 14,50 auf 14,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen an. Die niederländische Bank habe überraschend gut abgeschnitten und bleibe die attraktivste im Benelux-Raum./mis/ajx