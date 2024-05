UBS AG

ING Group Buy

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für ING nach Zahlen von 17,80 auf 17,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Jahresstart des Instituts sei stark gewesen und die Anlagestory nach wie vor intakt, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen leicht an. Der Fokus gehe nun allmählich in Richtung des Kapitalmarkttages am 17. Juni./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 16:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com