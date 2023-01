ING Group Equal Weight

12:26 - Barclays Capital Teilen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 11,50 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Amit Goel rechnet in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie in diesem Jahr damit, dass die niederländische Bank Aktien im Wert von zwei Milliarden Euro zurückkaufen wird. Möglicherweise werde dies aber bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2022 noch nicht vollständig angekündigt. Der Experte erhöhte seine Erlösschätzungen unter anderem wegen des höheren Zinsniveaus./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 00:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 05:10 / GMT

